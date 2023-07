En determinadas ocasiones, los desarrolladores de WhatsApp suelen copiar algunas funciones de otras plataformas, ya sean o no de mensajería instantánea, como por ejemplo: la edición de mensajes enviados, compartir fotos y videos de única visualización, publicar estados de audio, etc., sin embargo, para su nueva herramienta se inspiraron en una de las características icónicas de Google.

Tras una última actualización de la referida plataforma de comunicación instantánea, se pudo conocer que ahora en la foto de perfil de los usuarios ya no aparecerá la clásica persona incógnita, sino la inicial de tu nombre, al mismo estilo de los correos electrónicos de Gmail que no cuentan con una foto, ¿Te gustaría habilitar la opción? en Depor lo explicaré de inmediato.

Antes de comenzar, es importante aclarar dos puntos: primero, la función solo se encuentra disponible en el programa beta de WhatsApp, no te preocupes que más adelante te enseñaremos a obtenerla; segundo, la inicial de tu nombre solo aparecerá en los grupos (no en la foto principal), como se recuerda, ahora en los chats grupales verás una miniatura de la foto de perfil de los integrantes junto a los mensajes que envían. Será de mucha utilidad para identificar más rápido a los contactos agregados que no tienen foto, en el caso de los no agregados va a figurar la inicial del nombre de su cuenta.

Así puedes añadir la inicial de tu nombre en la foto de perfil de WhatsApp

Primero descarga la beta de WhatsApp para los usuarios de Android. Ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

para los usuarios de Android. Ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”. Entra a la app que te aparece y desplázate hacia abajo >aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Ahora, abre la beta de WhatsApp (es el mismo aplicativo).

El siguiente paso es acceder a un chat grupal en donde uno de tus contactos no tenga foto de perfil .

. En la parte inferior izquierda del mensaje verás que en la foto ya no aparecerá el ícono de la persona incógnita, sino la inicial del nombre con el que lo guardaste .

. Para el caso de los usuarios no agregados te saldrá la inicial del nombre que él o ella agregó en la información de su cuenta.

Aplicaciones que no debes descargar para evitar la suspensión de tu cuenta de WhatsApp

Es necesario destacar que el primer baneo tendrá una duración máxima de 24 horas, en esta situación no serás capaz de enviar o recibir mensajes, tampoco ver estados o realizar llamadas y videollamadas. Si detectan que sigues utilizando versiones piratas ahora sí te bloquearán para toda la vida.

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

WhatsApp Transparente

WhatsApp Aero

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

WhatsApp MA

FMWhatsApp

YoWhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

HeyWhatsApp