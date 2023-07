Es cierto que WhatsApp ya cuenta con un abanico de herramientas tras publicar sus últimas actualizaciones, no obstante, todavía sigue siendo inferior (en cuanto a funciones) a su competencia directa, los programas modificados, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., estos le han quitado demasiados usuarios a la referida plataforma de mensajería rápida.

Algo positivo que debemos destacar de WhatsApp, dejando a un lado su seguridad y privacidad, es que las aplicaciones de terceros se complementan muy bien con la misma, ya que le agregan nuevas opciones, un claro ejemplo es la posibilidad de cambiar el color del teclado, por tonalidades normales e incluso neón.

Como se recuerda, la app perteneciente al conglomerado Meta solo te permite elegir entre un modo claro y oscuro, por ello, algunos usuarios decidieron probar este truco y modificar el color del keyboard para darle una apariencia más sorprendente a tu celular.

Cómo cambiar el color del teclado de WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación SwiftKey .

. Ahora, configúrala como tu teclado predeterminado (keyboard principal).

e ingresa a cualquier conversación, ya sea grupal o personal. Aquí presiona sobre el campo de texto (donde dice “Escribir”) para que se despliegue el teclado.

El siguiente paso es oprimir en el ícono de los puntos suspensivos.

Te aparecerá una pestaña denominada “Temas”, tócala.

Finalmente, descarga el color que desees y pulsa en “añadir”. Listo, ya podrás ver tu keyboard en la tonalidad que elegiste.

Qué significa el corazón negro en WhatsApp

El corazón negro en WhatsApp también es conocido como “Black heart”.

Es comúnmente usado cuando alguien ha fallecido o te encuentras de luto.

Pero no solo es eso, sino también puede explicar que tu corazón ha sido dañado o que atraviesas por un periodo de duelo por haber roto una relación.

Puede usarse para expresar morbosidad, tristeza o una forma de humor negro.

Incluso, en ciertas ocasiones suele enviarse cuando quieres asustar a alguien, como forma de sarcasmo.

El corazón negro se aprobó como parte de Unicode 9.0 en 2016 y se agregó a Emoji 3.0 en 2016.