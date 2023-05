Resulta frustrante cuando envías un mensaje de WhatsApp y luego te das cuenta que cometiste errores ortográficos, ¿Qué deberías hacer? anteriormente, los usuarios recurrían a la función “Eliminar para todos”, algo que ya no será necesario porque ahora puedes editar mensajes hasta 15 minutos después de haberlos enviado, el tiempo máximo que te brinda el referido servicio de comunicación instantánea.

Los usuarios se han estado preguntando si sus contactos accederán a un historial de modificaciones como en los comentarios de Facebook, la respuesta es no, ya que no tendría sentido, pues el objetivo de la herramienta es que ya no “elimines para todos” y solo corrijas el contenido textual (incluyendo emoticones).

Es importante aclarar que sí dejarás la marca “Editado”, esta aparecerá en el lado inferior de la burbuja, además, al momento de modificar un mensaje tampoco vas a alterar la hora real del envío. La nueva función se estaba probando hasta hace un par de semanas en el programa beta de WhatsApp, pero ahora ya llegó a la versión estable y se viene desplegando paulatinamente por todo el mundo.

Así puedes editar tus mensajes enviados en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación personal o grupal en donde hayas enviado un mensaje con errores que quieres modificar.

El siguiente paso es pulsar por unos segundos sobre el mensaje hasta que se encuentre sombreado.

Como puedes observar, se desplegarán las reacciones y en la parte superior una serie de herramientas.

Presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales.

Aquí oprime la opción “ Editar ”.

”. Se abrirá el campo de texto, espacio en donde tienes que corregir los errores.

Cuando termines toca en el “ check de color verde ” para que conserves los cambios.

” para que conserves los cambios. Listo, eso sería todo. El mensaje se habrá editado, pero recuerda que tienes hasta 15 minutos como máximo.

Así puedes ahorrar espacio en WhatsApp

Existen muchas maneras que te permiten evitar que WhatsApp consuma mucho espacio en el móvil, esto sin necesidad de borrar elementos dentro de la app. Se trata de desactivar la función de descarga automática, aquí te explicamos cómo hacerlo desde iPhone.

Lo que primero debes hacer es abrir WhatsApp.

Entra al apartado “Ajustes”.

Dentro de esta sección, elige “Uso de datos”.

Selecciona la alternativa “Auto-descarga Multimedia”.

Aquí verás tres opciones: videos, fotos y audio.

Desactiva todas las casillas si quieres ahorrar más espacio.

No obstante, también puedes desactivar algunas.

Por último, regresa a la interfaz principal y listo.

A partir de este momento, cada vez que quieras ver las imágenes, videos o escuchar los audios que te envíen en chats grupales o individuales de WhatsApp, deberás descargarlos de manera manual, por lo que será mucho más selectivo.