De repente has creado varios canales en WhatsApp Messenger pero no cuentas con el tiempo suficiente para administrarlos todos, ¿Estás pensando en eliminar algunos? Mejor aprende los pasos que te permitirán transferirle la propiedad de tu canal a cualquiera de tus amigos que has agregado por el aplicativo.

Si no generas contenido en tu canal de WhatsApp corres el riesgo de que tus seguidores lo abandonen, por ello, siempre es bueno mantenerte activo e interactuar con el público cuatro o más veces a la semana. ¿No te alcanza el tiempo para administrarlo? Evita la drástica decisión de eliminarlo, ahora existe una función que te permite transferir la propiedad del canal a otra persona.

No solo vas a brindar la administración del canal, de hecho tú perderás todos los derechos del mismo, significa que te libras de las responsabilidades o consecuencias por el tipo de contenido que envíe el nuevo dueño. Aclarando el punto, toma nota de los pasos.

Cómo hacer para que tu canal de WhatsApp le pertenezca a otro contacto

Primero, descarga el programa beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

para los usuarios de Android. ¿Cómo obtener esta versión? Ingresa a la Google Play Store.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Vas a ver la opción para convertirte en beta tester. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Acepta las condiciones y empezará la descarga.

Abre la aplicación (es la misma) > presiona la pestaña “Novedades”.

Luego, accede al canal que administras > oprime su nombre.

> oprime su nombre. Desplázate hacia abajo y toca la nueva herramienta denominada “ Transferir propiedad ”.

”. Por último, escoge a qué contacto le vas a dar los derechos de tu canal y ese usuario lo tiene que confirmar desde su cuenta.

Vista previa de la función "propiedad del canal". (Foto: WabetaInfo)