Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, acaba de anunciar en su cuenta de Facebook el despliegue oficial de la nueva función de WhatsApp denominada “Silenciar llamadas de números desconocidos”, como su propio nombre lo indica, no sentirás las llamadas que provengan de los usuarios que no hayas agregado en tu agenda de contactos. Esta herramienta de privacidad te ayudará a evitar los spam de las cuentas empresas.

Tras haber activado la función, los usuarios no agregados aún podrán llamarte por WhatsApp, el detalle es que tú no sentirás nada porque no sonará el ringtone y tampoco vibrará, incluso no aparecerá la ventana emergente de la llamada, sin embargo, todavía saldrá en el registro de “Llamadas” del aplicativo y “Notificaciones” de tu smartphone con sistema operativo iOS y Android.

La herramienta se probó inicialmente en la versión beta de WhatsApp, un programa en donde algunos usuarios utilizan las nuevas funciones antes de que lleguen a la versión estable; como obtuvo buenas críticas por parte de los beta tester, el equipo de Meta decidió implementarla en la versión oficial, así que todavía se encuentra en su etapa de despliegue.

La guía para silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha en Android); o el engranaje (abajo a la derecha en iOS).

Accede a los “Ajustes” y luego al apartado que dice “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y presiona la opción denominada “Llamadas”.

Finalmente, activa el interruptor “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

Aquí verás la siguiente descripción: “Se silenciarán las llamadas de números desconocidos, pero se seguirán mostrando en la pestaña llamadas y en tus notificaciones”.

Así puedes esconder tus mensajes y fotos en WhatsApp Web

Para este truco, necesitaremos una extensión disponible en Google Chrome. A continuación, te explicamos cuáles son los pasos a seguir.

Primero, entra a Google Chrome desde tu ordenador.

Ahora, toca en este enlace para entrar a la extensión llamada “Privacy Extension For WhatsApp Web”.

para entrar a la extensión llamada “Privacy Extension For WhatsApp Web”. Una vez dentro, toca en el botón azul “Añadir a Chrome”.

Espera a que se instale la extensión.

Tras esto, abre WhatsApp Web en tu ordenador.

Actualiza la página y listo.

De inmediato notarás cómo aparecen tus mensajes y fotos desenfocadas.

Para visualizar el contenido, tan solo tendrás que pasar el ratón sobre cada texto o imagen.

Puedes activar o desactivar esta función desde los ajustes de Google Chrome.

De esta manera, podrás evitar que terceros lean tus mensajes o vean qué imágenes compartes con tus contactos de WhatsApp.