Cada 8 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin WiFi, fecha creada por la Federación Ambientalista Internacional (FAI) en el año 2016, la cual tiene como objetivo concienciar a las personas sobre los riesgos que existen al utilizar de manera desmedida la conexión inalámbrica. ¿Quisieras saber cómo chatear por WhatsApp Messenger sin acceso a internet? es posible y desde Depor te diremos todos los pasos de inmediato.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que WhatsApp no puede funcionar sin conexión a internet, significa que no serás capaz de utilizar este servicio de mensajería si previamente no encendiste el WiFi o los datos móviles, no obstante, sí te permite chatear o compartir archivos multimedia sin tener que activar las referidas herramientas en tu dispositivo móvil.

El tema es un poco confuso porque vas a utilizar WhatsApp a través de a un Proxy, ¿Qué es esto? en resumen, es un servidor que funciona como puente entre tu teléfono inteligente y la conexión a internet, muy útil cuando no hay una red wifi cercana o te quedaste sin megabytes. Es cierto que enviarás mensajes y archivos, pero en el proceso quedarían expuestos algunos datos privados, por ello, siempre se recomienda obtener una dirección proxy confiable, aquí te dejamos algunas páginas: Bright Data, Pros, Contras, etc., (ciertos servidores requieren de una suscripción).

La guía para utilizar WhatsApp sin internet por el Día Mundial sin WiFi

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca en “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en “Almacenamiento y datos”.

Aquí aprieta en el apartado que dice “ Proxy ” > activa el interruptor del mismo nombre.

” > activa el interruptor del mismo nombre. Finalmente, presiona en “Host de proxy” y agrega el código del servidor para que chatees sin activar el WiFi o los datos.

Cómo apagar tu cuenta de WhatsApp para no recibir mensajes y llamadas

Ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android .

. Busca y presiona el apartado que dice “Bienestar digital y controles parentales”.

Ubica y oprimir la opción “Modo Concentración” e ingresa a “Tiempo de trabajo”.

Se abrirá una nueva ventana > toca en “Editar”.

Selecciona todas las aplicaciones excepto WhatsApp .

. Aprieta en “Realizado”.

Incluso puedes elegir el tiempo de duración para que la función se desactive (12 horas como máximo o hasta que decidas desactivarla).

Por último, pulsa en “Iniciar”.

Como puedes apreciar, es imposible abrir WhatsApp hasta que decidas desactivar la función “Tiempo de Trabajo”. El ícono de la aplicación de mensajería estará de color plomo y por más que quieras ingresar Android no lo permitirá.