¿Ya no quieres usar WhatsApp y deseas pasar tus conversaciones a WhatsApp Plus 18.50 ? Muchas personas desean mudar sus chats, así como fotos y videos, al APK que está siendo todo un éxito en el mundo, pero no saben cómo.

Es por ello que hoy te enseñaremos todos los pasos para que no fracases en el intento de rescatar tus conversaciones de WhatsApp y seguir chateando con normalidad en WhatsApp Plus 18.50 . Así que manos a la obra.

CÓMO PASAR TUS CHATS DE WHATSAPP A WHATSAPP PLUS 18.50

Lo primero será realizar una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp .

. Para ello anda a Ajustes y luego pulsa sobre cuenta .

y luego pulsa sobre . En ese instante pulsa sobre Chats .

. Deberás elegir que deseas hacer una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp .

. Ahora anda a la carpeta de almacenamiento interno de tu smartphone .

. En ese instante deberás buscar la carpeta WhatsApp .

. Copiala y pégala en la parte principal de tus archivos.

Recuerda que antes de importar todas tus conversaciones de WhatsApp a WhatsApp Plus debes realizar una copia de seguridad. (Foto: MAG)

En ese momento crea una nueva carpeta en la parte principal de los archivos .

. Deberás llamarla WhatsApp Plus .

. Ahora ingresa a la carpeta de WhatsApp y copia todos los archivos y pégalos en la carpeta de WhatsApp Plus .

. Ahora borra la carpeta de WhatsApp y luego elimina por completo la aplicación de WhatsApp .

. En ese momento descarga WhatsApp Plus 18.50 .

. Abre la app y luego de realizar la verificación de tu número de celular, WhatsApp Plus te informará que hay una copia de seguridad en tu celular y si deseas reestablecerla .

. Dale en “Ok” y con ello podrás tener todas tus conversaciones que tenías en WhatsApp, pero ahora en WhatsApp Plus 18.50

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.