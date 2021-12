Ya sabemos que WhatsApp no tiene todas las herramientas que buscas, porque lo recurres a aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, quizá el servicio más popular entre quienes buscan nuevas opciones a lo que ofrece el servicio de Meta.

Si quieres estar al día con las novedades de WhatsApp Plus, te contamos que ya está disponible la última versión de la APK 18.40.0. Te contamos cuál es el proceso para que puedas añadirla a tu smartphone y así contar con las funciones mejoradas y las correcciones de ser el caso.

Para descargar WhatsApp Plus 2021, tendrás que acudir portales web como APK’S Techbigs, Teknepolis o Malavida. Allí deberás buscar la aplicación, en un archivo instalador, en formato APK.

Como se trata de una versión actualizada, y su instalación supone la descarga de todo el sistema de WhatsApp Plus, los usuarios tendrán que eliminar la versión original de WhatsApp para que la instalación no tenga problemas. Te recomendamos hacer una copia de seguridad para que no pierdas ninguna información.

Ten en cuenta que WhatsApp Plus es una versión no oficial de WhatsApp, por lo que puedes estar expuesto a cualquier filtración. Aún así, hay usuarios que prefirieron la versión Plus porque cuenta con mejoras como agregar y utilizar nuevos emojis, agregar temas visuales, cambiar el aspecto y comportamiento de la aplicación, cambiar las opciones para enviar archivos y realizar llamadas grupales y videollamadas con hasta 8 usuarios.

COPIA DE SEGURIDAD EN WHATSAPP PLUS

Para realizar una copia de seguridad en WhatsApp Plus no es necesario tener que descargar otra aplicación de terceros. Lo mejor de todo es que puedes elegir diversas nubes para hacerlo:

Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp Plus.

Una vez dentro, anda a Ajustes.

Allí ingresa a Chats.

En ese instante deberás buscar la opción de copia de seguridad.

Ahora simplemente desinstala WhatsApp Plus e instala WhatsApp desde sus canales oficiales.

Posteriormente, jala tu copia de seguridad y listo, ya tendrás tus chats nuevamente listos.

