Antes de empezar, ¿Qué es WhatsApp Plus? básicamente es un APK desarrollado para todos los usuarios que buscan un mayor nivel de personalización, sin embargo, recuerda que el referido programa de mensajería es un “mod” de WhatsApp Messenger, significa que no ha sido creado por la compañía Meta, incluso ellos han indicado que se trata de un servicio “no oficial”.

Como lo dijimos anteriormente, WhatsApp Plus cuenta con increíbles funciones que la versión estable todavía no ha desarrollado, una de estas te permite activar el desbloqueo con patrón de seguridad o PIN de cuatro dígitos, ¿Quieres saber cómo activar la referida herramienta? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

¿Qué es el desbloqueo con patrón y PIN? es un mecanismo de seguridad que refuerza privacidad de la información que almacenas en tu cuenta, significa que nadie será capaz de ingresar fácilmente a tus conversaciones. Actualmente, es posible desbloquear tu cuenta con huella digital, el problema es que mientras duermes podrían colocar la misma sin que te des cuenta, por eso no la recomendamos.

Así puedes activar el desbloqueo con patrón y PIN

Recuerda que la versión Plus es un APK, significa que no podrás descargar el programa en la Google Play Store de Android, pero no te preocupes, más adelante te enseñaremos los pasos a detalle para que la obtengas.

Primero, entra a WhatsApp Plus .

. Ahora, presiona sobre la palabra “WhatsApp” que se ubica en el extremo superior izquierdo.

Se desplegará una ventana emergente denominada “Elige un desbloqueo”.

Escoge el patrón o PIN.

Finalmente, crear un trazo o clave de 4 dígitos fácil de recordar, pero difícil de adivinar.

Descargar WhatsApp Plus V23.20: última versión APK

Lo primero que debes hacer es realizar una copia de seguridad de WhatsApp normal.

Una vez hecho esto, deberás eliminar de raíz WhatsApp.

Para ello anda a Ajustes, Aplicaciones y pulsa sobre desinstalar WhatsApp.

En ese momento deberás descargar el APK de WhatsApp Plus V23.20.

Sigue este enlace .

. Una vez que lo tengas, deberás darle los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar apps de terceros.

Ahora coloca tu número de celular y código de verificación.

Podrás entrar y disfrutar de todas tus conversaciones de WhatsApp Plus con normalidad.

Recuerda siempre usar esta versión y las próximas de WhatsApp Plus para poder conservar tus chats.

