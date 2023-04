WhatsApp Plus cuenta con más de tres mil emoticones que se organizan en diferentes secciones, no obstante, el estilo de los referidos íconos dependerá del sistema operativo de tu teléfono. En caso utilices este programa de mensajería en tu celular Android, desde Depor te enseñaremos a descargar los emojis que utilizan los clientes que cuentan con un dispositivo iOS.

Millones de usuarios consideran que el diseño de los emoticones que se utilizan en el iPhone son más modernos y superiores que los desarrollados por Android y otras redes sociales o marcas como: Facebook, Samsung, Twitter, etc.

Es importante aclarar que tras descargar los emojis de iOS en WhatsApp Plus para Android, tus contactos verán el diseño del ícono dependiendo del sistema operativo que tengan, no necesariamente observarán los que has descargado y enviado recientemente.

Así puedes activar los emojis de iOS en WhatsApp Plus

Primero, accede a WhatsApp Plus en tu teléfono Android.

en tu teléfono Android. Ahora, oprime sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

Ingresa al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es presionar en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Estilo y apariencia”.

Aquí vas a seleccionar y descargar los emojis “Old WhatsApp iOS”.

Finalmente, entra a una conversación grupal o personal y en el grupo de emoticones te aparecerán los íconos al estilo iPhone.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace.

Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?