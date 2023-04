En sus inicios (2009), WhatsApp era un servicio de comunicación rápida que solo te permitía enviar mensaje textuales, no obstante, los desarrolladores de Meta añadieron nuevas funciones de seguridad y privacidad durante el transcurso de los años. Estás dos características hicieron que la plataforma de color verde ya cuenta con más de cuatro mil millones de usuarios en la actualidad.

WhatsApp Messenger demoró mucho tiempo en añadir nuevas funciones de privacidad que los usuarios le exigían, así que algunos desarrolladores aprovecharon lo sucedido para crear un programa modificado al que denominaron WhatsApp Plus, básicamente es una versión similar a la aplicación de Meta, pero esta cuenta con mejores herramientas que la propia app estable (oficial).

Es probable que en alguna oportunidad no hayas querido contestarle los mensajes a un determinado grupo de contactos, eso implica no utilizar el APK porque si lo haces aparecería la etiqueta “En línea”, para evitar esto ya puedes ocultarla a través de las configuraciones, pero eso no es suficiente, así que descubre cómo habilitar el “modo desconectado”.

La guía para habilitar el “modo desconectado” de WhatsApp Plus

Primero, ingresa a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

Ingresa al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Privacidad y seguridad”.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Contactos”.

Aquí selecciona en “Ocultar escribiendo...” y “Ocultar grabando audio...”, dale en aceptar para conservar los cambios.

Esto es importante porque si de casualidad presionas el ícono del micrófono o las teclas del keyboard cuando leas los mensajes, tu contacto sabrá que te encuentras conectado.

Finalmente, desactiva el “En línea” accediendo en “Plus configuraciones > “Privacidad y seguridad”.

Listo, así ya habilitaste el “modo desactivado”.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK