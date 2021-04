WhatsApp es una de las aplicaciones que se está actualizando en estos días. Por ejemplo, ya se ha implementado las llamadas y videollamadas en la PC, incluso también podrá habilitar la función para poder cambiar de color ciertos detalles de la plataforma.

Pero el APK de WhatsApp Plus lleva diversas funciones que muchas personas usan y les facilita la vida. Una de ellas es la particularidad de poder chatear sin estar en línea, activando el “modo avión” que trae la misma app dentro de sus herramientas.

Incluso, también puedes modificar la tonalidad de todas tus conversaciones, incluyendo el encabezado de la app. ¿Sabes cómo tener siempre la última versión?

Existen diversas posibilidades para contar con la última versión de WhatsApp Plus , pero eso sí dependerá de cada usuario si quieres descargarla o no ya que, de seguir usándola, puede que tus conversaciones no estén seguras y la app original te puede banear en un futuro.

CÓMO DESCARGAR SIEMPRE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE WHATSAPP PLUS

Para comenzar, debes saber que WhatsApp Plus solo funciona en los dispositivos Android, eso quiere decir que en los celulares con iOS es imposible instalarla. A continuación deberás realizar estos pasos:

Para empezar busca en Google las web confiables para descargar WhatsApp Plus.

Una de ellas es idescargar

y mediante ella puedes obtener el APK. Revisa qué día se actualizó el APK. Recuerda que este, por lo general, tiende a cambiar cada dos semanas a un mes.

Conoce el método para instalar una actualización de WhatsApp Plus. (Foto: MAG)