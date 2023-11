WhatsApp tiene diversidad de funciones como la opción para que ninguno de tus amigos pueda ver tu foto de perfil, tus estados, además de poder evitar que te vean “en línea”. Sin embargo, esto conlleva a que tú tampoco veas el del resto. ¿Qué debo hacer? Aquí te daremos un truco de WhatsApp Plus .

Se trata de una función con la cual tus contactos no sabrán con exactitud a qué hora de conectaste en WhatsApp Plus . Con esta herramienta el tiempo no variará en tus chats, pero sí podrás visualizar la de todos tus amigos.

Esa particularidad no la tiene la aplicación de Meta. Aquí te explicamos el paso a paso de cómo activar esta acción en la última versión del APK.

Cómo congelar tu última hora de conexión en WhatsApp Plus