Privacidad, la palabra que le hizo ganar millones de usuarios a WhatsApp Plus, ya que el referido programa de mensajería te ofrece decenas de funciones como: ocultar el estado “En línea”, la palabra “Escribiendo...” al momento de responder un mensaje, evitar que te hagan llamadas de voz, etc. Lo mejor de todo es que estas configuraciones no dependen de aplicaciones externas, tampoco de trucos con el teléfono, pues se trata de opciones nativas del mismo APK.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a quitar o esconder la etiqueta “Grabando audio...” Que aparece en la parte superior de tu nombre cuando le envías un mensaje de voz a tus contactos.

Es necesario destacar que el procedimiento que te enseñaremos solo es compatible con la versión v28.00 YesiiMods de WhatsApp Plus, no funciona o los pasos son diferentes en otras versiones como: Fouad WhatsApp, GB WhatsApp, FMWhatsApp, etc.

Así puedes eliminar la etiqueta “Grabando audio” en WhatsApp Plus

Primero, accede a WhatsApp Plus en tu teléfono Android.

en tu teléfono Android. Ahora, oprime sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

Ingresa al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es presionar en la sección “Privacidad y seguridad”.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Contactos”.

Selecciona “Ocultar grabando audio...”, aunque también te recomendamos que hagas lo mismo con “Ocultar escribiendo...”

Finalmente, aprieta en “Aceptar” para conservar los cambios.

Listo, eso sería todo. Empieza a compartir mensajes de voz y ya no aparecerá la etiqueta “Grabando audio...”.

Cinco trucos de WhatsApp Messenger que WhatsApp Plus no tiene

Cambiar eliminar para ti por eliminar para todos: Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje.

Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje. Enviarte mensaje a ti mismo: El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa.

El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa. Videollamadas con 32 personas: Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido.

Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido. Enviar el enlace de la videollamada o llamada de WhatsApp: De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara.

De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara. Mirar el primer mensaje que enviaste a tu amigo: Es prácticamente sencillo y lo único que tienes que hacer será ingresar a la conversación de WhatsApp, luego al perfil de tu contacto y allí pulsar sobre la lupa. En ese instante verás un calendario, retrocede hasta la fecha más antigua y automáticamente WhatsApp te llevará a la primera palabra que intercambiaste con esa persona.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?