Pese a que WhatsApp sigue siendo una de las apps con mayor número de descargas, varios no solo han decidido tener como respaldo a Telegram, sino también a WhatsApp Plus , la app modificada que te permite chatear con quien desees con solo tener su número.

Sin embargo, una de las desventajas de WhatsApp Plus es que tu cuenta puede ser baneada en caso WhatsApp original detecte que no estás usando la correcta. Es por esa razón que hoy te diremos qué hacer para que nunca más tus chats se pierdan.

En WhatsApp Plus tienes la características de no solo poder conversar con quien desees, sino también activar funciones como el cambio de color completo de la plataforma, así como evitar que se active el Only Once, evitar que desaparezcan los estados de tus amigos, entre otros.

CÓMO EVITAR QUE TE BANEEN DE WHATSAPP PLUS

El truco es bastante sencillo en caso uses WhatsApp Plus para poder hablar con todos tus amigos. Solo deberás realizar los pasos que te mencionaremos:

Lo primero será ingresar a WhatsApp Plus.

Una vez dentro anda a Configuración de WhatsApp Plus.

Deslízate hacia abajo y encontrarás un apartado que dice “Actualizar WhatsApp Plus”.

Púlsalo y en ese instante la app buscará su versión más reciente con los nuevos Mods anti baneo.

De esta forma podrás saber si tienes la última versión de WhatsApp Plus. (Foto: MAG)

Cuando encuentres el APK, simplemente instálalo.

Recuerda que cuando instales el nuevo APK de WhatsApp Plus no se perderán tus conversaciones.

Lo mejor de todo es que la configuración que has hecho tampoco cambiará.

De esa forma evitarás que WhatsApp original banee tu cuenta de WhatsApp Plus.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.