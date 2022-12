WhatsApp es un servicio de comunicación instantánea con más de 4 mil millones de usuarios por todo el mundo y se estima que la cifra continúe creciendo. La referida plataforma de mensajería cuenta con dos tipos de conversaciones: los chats personales y grupales, en el primero solo puedes hablar con uno de tus contactos, mientras que en el segundo con un máximo de 512 (incluyéndote), ¿Te gustaría separarlos para que ambos se encuentren en diferentes secciones? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato. Toma nota.

Es importante destacar que separar las conversaciones personales y grupales no es algo que puedes hacer a través de WhatsApp Messenger de Meta, este truco lo vas a realizar con la ayuda de WhatsApp Plus, una versión similar y “no oficial” del aplicativo antes mencionado, el cual se caracteriza por tener mejores herramientas y funciones.

WhatsApp Plus cuenta con opciones que la propia versión estable de WhatsApp todavía no ha incluido en su plataforma, como por ejemplo: la posibilidad de crear una carpeta secreta y ocultar ciertos chats de la interfaz principal, evitar que recibas llamadas o videollamadas, ocultar la palabra “Escribiendo...” mientras contestas un mensaje, etc., asimismo, también es capaz de trasladar todas las conversaciones grupales a una nueva pestaña denominada “Grupos”.

La guía para separar los chats personales y grupales de WhatsApp Plus

De esta manera no te vas a confundir al tenerlos mezclados en una misma sección, ya que ahora los vas a separar en las pestañas denominadas “Chats” y “Grupos”, sin duda te ofrecerá una mayor organización al momento de hablar con tus amigos y familiares. Es necesario saber que obtendrás esta separación de forma automática al momento de instalar WhatsApp Plus, recuerda que el programa lo ejecutarás manualmente porque se trata de un APK, más adelante te enseñaremos a obtenerlo.

Primero, ingresa a WhatsApp Plus .

. Es probable que el programa te pida ciertos permisos del celular, como el acceso a los contactos, galería de imágenes, ubicación, etc., otórgaselos para que funcione sin problemas.

En la interfaz principal vas a ver cuatro pestañas en la parte superior: “Chats”, “Grupos”, “Estados” y “Llamadas”.

En la segunda sección que acabamos de mencionar se almacenarán todas las conversaciones grupales.

Solo presiónalo para empezar a contestar tus mensajes pendientes.

¿Cómo instalar el APK de WhatsApp Plus en tu celular?

Lo primero que debes hacer será desinstalar WhatsApp normal en tu celular, recuerda hacer una copia de seguridad previamente.

WhatsApp Plus no funcionará si no tienes la aplicación oficial de Meta.

Cuando culmines, simplemente descarga el APK de WhatsApp Plus.

Puedes encontrar los enlaces más abajo.

Ejecútalo (instalar) manualmente en tu celular. Luego, el APK te pedirá ciertos permisos del smartphone, otórgaselos para que pueda funcionar correctamente.

Ahora, registra tu número en WhatsApp Plus

Cuando ingreses ya podrás chatear con todos tus amigos sin problemas.

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V22.00: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

Estos son los riesgos al descargar y utilizar WhatsApp Plus