WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp Messenger, la cual ha sido desarrollada para los usuarios que desean un mayor nivel de personalización. El referido APK cuenta con novedosas funciones que la propia aplicación de Meta todavía no ha implementado en su plataforma de mensajería, como por ejemplo: la notificación de contactos “En línea”; la posibilidad de ocultar la palabra “Escribiendo” cuando respondes un mensaje, modificar la interfaz principal, etc.

Además, hay dos programas de WhatsApp Plus, la versión de Alex Mods y YessiMods, desde Depor te explicaremos a descargar e instalar ambas en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, el proceso es el mismo, así que te recomendamos seguir los pasos al pie de la letra, ya que si Meta detecta que utilizas versiones “no oficiales”, podrían suspender tu número de forma temporal o permanente.

Cómo descargar WhatsApp Plus en tu celular Android

Primero conserva el contenido de tus conversaciones y stickers

Es probable que tengas WhatsApp Messenger , la app oficial de Meta, así que para conservar tus todos tus stickers crea un chat contigo mismo.

, la app oficial de Meta, así que para conservar tus todos tus stickers crea un chat contigo mismo. Para hacerlo, abre el aplicativo y presiona sobre el ícono de contactos que se ubica en el extremo inferior derecho de la interfaz principal (IP).

Ahora, se desplegará una lista con todos tus contactos, oprime en el primero, es tu chat personal, se encuentra debajo de la opción “Nueva Comunidad”.

Envía todos tus stickers que has destacado como favoritos.

El siguiente paso es volver a la IP de WhatsApp y tocar el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad”.

Esta parte es muy importante, ya que debes crear una copia de seguridad de manera local. Desplázate hacia abajo y aprieta en “Guardar en Google Drive” > selecciona “Nunca”.

Ahora, dale al botón verde que dice “Guardar” para crear una copia de seguridad. Espera el proceso y en “Local” debe figurar la hora exacta en que realizaste el proceso y en Google Drive tendrá que decir “Nunca”.

Recuerda omitir los pasos si nunca te has registrado en WhatsApp .

Encuentra la carpeta de tu copia de seguridad

Abre el gestor de archivos > almacenamiento interno > presiona la carpeta “Android”.

Luego, oprime en “media” > “com.whatsapp”, normalmente la copia se guarda aquí.

Pulsa la carpeta y renómbrala con cualquier nombre, pero sin borrar “com.whatsapp” , puede ser así: “com.whatsapp plus”, sin las comillas por supuesto.

, puede ser así: “com.whatsapp plus”, sin las comillas por supuesto. De esta forma la carpeta no se eliminará cuando desinstales WhatsApp Messenger.

Procede a desinstalar WhatsApp a través de la Google Play Store (muy importante).

Por último, instala WhatsApp Plus enero 2023

Sigue este enlace para descargar la versión de WhatsApp Plus de Alex Mods (17.20), o tocando aquí para la versión Beta de YessiMods (22.20).

para descargar la versión de WhatsApp Plus de Alex Mods (17.20), o tocando para la versión Beta de YessiMods (22.20). Abre el archivo y toca en “Instalar”.

Cuando se haya instalado, ingresa al APK y otórgale los permisos necesarios para que pueda operar sin problemas.

Selecciona el idioma “Español”. Minimiza el APK y dirígete al lugar donde renombraste la carpeta .

. Vas a ver que se creó otra carpeta denominada “com.whatsapp”, elimínala.

Luego, vuelve a renombrar la carpeta “com.whatsapp plus”, pero, solo borra la palabra “Plus”, de modo que quedará como al comienzo “com.whatsapp”.

Entra a WhatsApp Plus y aprieta en “Agregar y continuar”. Registra tu número telefónico, verifica el mismo con el código de autenticación.

Automáticamente detectarán tu copia de seguridad, dale a “Continuar” > otorga permisos si aparecen > llegarás a un punto que dice “ Se ha detectado una copia de seguridad ”.

”. Finalmente, dale a “Restaurar” ya así habrás instalado y conservado todos tus datos.

¿Qué se puede hacer con WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue desarrollada principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa y muchas otras mejoras que conocerás a continuación.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalides que no se encuentran en la versión oficial como cambiar el color a los chats y a la interfaz.

Otras de las ventajas es que puedes usar dos cuentas a la vez en WhatsApp Plus, algo que no se puede en la app original. Además, puedes personalizar tu cuenta añadiéndole más privacidad eligiendo qué contactos no quieres que te vean en línea y hasta cambiar la hora de tu “última conexión”.