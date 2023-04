WhatsApp Plus es una plataforma de mensajería desarrollada por terceras personas, en realidad es una copia modificada de WhatsApp Messenger, incluso Meta la cataloga como “no oficial”, sin embargo, algo por destacar es que la referida APK cuenta con una gran cantidad de funciones muy interesantes como la posibilidad de programar mensajes a la fecha y hora que desees, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

¿Eres de las personas que se olvida de las fechas importantes? resulta bastante incómodo cuando no recuerdas el cumpleaños de un ser querido o simplemente no saludas a alguien en un día especial, como por ejemplo: el Día de la Madre, Día de San Valentín, Día de la Independencia, etc. No vuelvas a cometer este error, mejor es saludar por mensaje que no hacerlo.

Antes de comenzar con el proceso, te comentamos que este truco solamente es compatible con WhatsApp Plus, específicamente en su versión V28.20F YesiiMods, haz clic en el siguiente enlace para que aprendas a descargar e instalar el APK en tu teléfono.

Los pasos para programar mensajes en WhatsApp Plus

Primero, abre el APK tras haber descargado la última versión de WhatsApp Plus .

. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Programador de mensajes”.

Oprime el ícono la cruz encerrada en un círculo verde, la cual se ubica abajo a la derecha.

Te aparecerá una nueva ventana con tres campos por rellenar: en el primero escoges al contacto; en el segundo la fecha y hora exacta; y en el tercero el contenido del mensaje.

Finalmente, aprieta en el check para conservar los cambios.

Solo espera la hora especificada y el mensaje se enviará automáticamente.

Cuáles son las desventajas de usar WhatsApp Plus en iPhone

Como se sabe WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, por lo que instalarla en cualquier dispositivo móvil, incluyendo los iPhone, puede tener ciertos riesgos. Aquí te mencionamos cuáles son.

Debido a que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, quiere decir que no hay garantía de que sea segura y no tenga algún tipo de malware o virus que puedan dañar tu dispositivo o robar tu información personal.

WhatsApp prohíbe el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus. Si se detecta el uso de esta aplicación oficial, es probable que tu cuenta original sea bloqueada de forma permanente.

Por otra parte, al no ser una aplicación oficial, no hay soporte técnico disponible en caso de que tengas problemas técnicos o errores.

Otra desventaja es que las actualizaciones de WhatsApp pueden ser incompatibles con WhatsApp Plus, lo que significa que no podrá acceder a nuevas funciones o mejoras de seguridad que ofrece la app de Meta.

Como último inconveniente, tener WhatsApp plus en el iPhone no garantiza la seguridad de los datos de su cuenta de WhatsApp original.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp Plus en Depor, y listo. ¿Qué esperas?