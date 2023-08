WhatsApp Plus es el APK que más se ha descargado a diferencia de WhatsApp . En ella puedes cambiar el cambio de color de la aplicación, programar todos los mensajes que desees, incluso cuentas con la herramienta para conocer quién te ha bloqueado.

Sin embargo, WhatsApp Plus no cuenta con varios detalles que WhatsApp de Meta sí tiene. ¿Por qué ya no vale la pena descargar el APK? Pues parece que la app original ha empezado a escuchar a sus usuarios y, con ello, ha lanzado una serie de funciones que satisfacen las necesidades de las personas.

Es por esa razón que si tienes el APK instalado en tu celular, aquí te explicamos al detalle por qué debes regresar a la original de inmediato.

Por qué ya no vale la pena usar WhatsApp Plus original: APK