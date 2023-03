Cualquier usuario que se consiga tu número telefónico puede hacerte una llamada o videollamada a través de WhatsApp Plus, sin embargo, este programa de comunicación instantánea pensó en lo incómodo que sería recibir constantemente las llamadas de los contactos con quienes no deseas conversar, así por dichas razones desarrollaron una herramienta para que tú escojas a las personas que tendrán el permiso de llamarte.

Básicamente, es una opción de seguridad y privacidad que tras utilizarla no sentirás que te están marcando por WhatsApp Plus, incluso la otra persona pensará que se trata de un error de conectividad, red o fallo de la propia aplicación, pues la función le indicará a tu contacto el siguiente aviso: “No hay conexión”.

Es importante destacar que el proceso solo es compatible con la versión v28.00 YesiiMods de WhatsApp Plus, la misma que más adelante te enseñaremos a descargar e instalar el archivo APK en tu teléfono inteligente con sistema operativo Android.

Cómo hacer que solo ciertos contactos puedan llamarte por WhatsApp Plus

Primero, abre WhatsApp Plus y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha. Ahora, presiona la opción “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Privacidad y seguridad”.

Aquí te aparecerán varias funciones.

Desplázate hacia abajo y presiona la herramienta denominada “¿Quien puede llamarme?”.

Escoge “Todos” (incluyendo números desconocidos); “Mis contactos”; “Mis contactos excepto...”; “Nadie”.

En la sección “Acción necesario”, tendrás que seleccionar por qué motivo no “entra la llamada”.

Tienes las opciones “No hay conexión”, “Llamada rechazada” y “Sin contestar”.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace .

. Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?