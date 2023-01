El programa WhatsApp Plus y el aplicativo WhatsApp Messenger comparten características muy similares, como por ejemplo: el logo, interfaz principal, colores y algunas funciones básicas, sin embargo, la referida APK de mensajería cuenta con una gran cantidad de herramientas que la propia plataforma estable aún no ha desarrollado, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar la palabra “Escribiendo” cuando respondes un mensaje, te notifica sobre los contactos en línea, congela tu hora de última conexión, etc.

Una de las últimas funciones nativas de WhatsApp Plus es la traducción de mensajes sin la necesidad de descargar aplicaciones de teclados como Gboard de Google o SwiftKey de Microsoft, no obstante, el problema es que este ícono se encuentra en una mala posición, para ser precisos en el campo de texto junto a los emoticones, ¿Te gustaría saber cómo eliminarlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

La guía para eliminar el ícono del traductor en WhatsApp Plus

Los usuarios de WhatsApp Plus han reportado que el nuevo ícono se ubica en una posición incómoda, ya que al querer enviar un mensaje o desplegar la sección de emoticones, casualmente presionan el traductor y con el tiempo se convierte en algo frustrante.

Primero, tienes que descargar la última versión de WhatsApp Plus, más adelante te diremos cómo hacerlo en caso no lo tengas.

Abre el APK y presiona el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

Ahora, oprime sobre la opción “Plus configuraciones” > “Pantallas de conversación”.

El siguiente paso es tocar en la sección denominada “Estilo de entrada de conversación”.

Finalmente, desactiva el interruptor que dice “Traducir”.

Descargar WhatsApp Plus: última versión del APK

Lo primero que debes hacer es realizar una copia de seguridad de WhatsApp Messenger (app de Meta).

Una vez hecho esto, procede a eliminar de raíz WhatsApp.

Para ello anda a “Ajustes” > “Aplicaciones” y pulsa sobre “desinstalar WhatsApp”.

En ese momento deberás descargar el APK de WhatsApp Plus.

Sigue este enlace para la versión de WhatsApp Plus de Alex Mods (17.20), o tocando aquí sabrás la versión para los usuarios de YessiMods (22.20).

para la versión de WhatsApp Plus de Alex Mods (17.20), o tocando sabrás la versión para los usuarios de YessiMods (22.20). Una vez que lo tengas, procede a instalar el APK de forma manual.

Finalmente, abre WhatsApp Plus y registra tu número de celular, te llegará un código de verificación que añadirás en el APK, así vas a corroborar la autenticidad de tu número.

