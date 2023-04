WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usuarios les gusta porque te permite comunicarte con cualquier persona sin pagar un centavo, pero WhatsApp Plus le está pisando los talones pues trae más funcionalidades que la app perteneciente al conglomerado de Meta no cuenta.

Es por esa razón que Abo2Sadam ha decidido actualizar la última versión de WhatsApp Plus v11.40 , misma que tiene más características como nuevos emojis, poder programar tus mensajes y hasta la opción que te permite cambiar de color la plataforma o saber qué decían los textos eliminados.

Si has estado usando la versión anterior, lo mejor será que lo instales encima para que así no pierdas tus conversaciones o, de lo contrario, empezarás desde cero. Asimismo, trata de mantenerlo actualizado para que así no tengas ninguna dificultad en un futuro.

Descargar WhatsApp Plus v11.40: última versión APK mayo 2023