WhatsApp no solo tiene diversas herramientas que ayudan a muchos en realizar, por ejemplo, llamadas o videollamadas a larga distancia, crear stickers sin necesidad de otros programas, etc., sino que WhatsApp Plus le está haciendo la competencia con más detalles que la app perteneciente a Meta. ¿Cuáles son?

Como sabes Whatsapp Plus v17.36 cuenta con las mismas funciones que WhatsApp, como es el caso de nuevos emojis, la posibilidad de publicar tus audios como estados, darle un formato a tus chats, poder eliminar para todos tu mensaje, etc., pero hay más.

Recuerda que siempre debes tener la versión más actual del APK para evitar no solo un posible baneo de tu cuenta, sino también no ser sancionado por parte de la app perteneciente al conglomerado de Meta.

Novedades de Whatsapp Plus v17.36: última versión del APK