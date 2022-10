¡Ya salió! Una de las cosas que aman los usuarios de WhatsApp es que puedes chatear con quien desees con solo añadir su número de celular en tu celular. Además de ello los usuarios que utilizan la app puedes compartir mensajes de texto, GIF y hasta los entretenidos stickers.

Sin embargo, varios gustan por usar WhatsApp Plus con el fin de obtener muchas más mejoras: en ella tienes la opción para ver los mensajes eliminados, cambiar de color, descargar más temas, evitar que te vean en linea, etc. Aquí te dejamos los pasos para instalar la versión V18 del APK.

LINK PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS V18: APK ACTUALIZADO

Lo primero que debes saber es que no puedes usar WhatsApp normal con WhatsApp Plus.

Para ello te recomendamos realizar una copia de seguridad.

Tras ello simplemente descargar WhatsApp Plus V18 usando este enlace de Mediafire .

. Esta versión es de AlexMods.

Lo mejor de todo es que no viene con publicidad alguna.

Cuando culmines, dale los permisos correspondientes a tu Android para instalar el APK de WhatsApp Plus V18.

Registra tu número de celular y recibe el código de verificación.

En ese instante ya podrás chatear en WhatsApp Plus V18 de AlexMods totalmente gratuito y rápido.

Lo mejor de todo es que tendrás funciones que tus amigos no cuentan.

CÓMO PASAR TUS STICKERS DE WHATSAPP A WHATSAPP PLUS

Lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo de WhatsApp donde solo estemos nosotros.

Allí nos debemos enviar esos stickers de WhatsApp que queremos que estén en WhatsApp Plus.

Una vez que lo hayamos hecho, deberás hacer una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp.

Ahora deberás entrar al almacenamiento interno de tu celular.

Esta es la versión oficial de AlexMods de WhatsApp Plus V18. Conoce cómo instalar el APK. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para ello ingresa a Archivos, Android, Media, WhatsApp y copiamos las carpetas Media, Backups y Data Base.

Esos tres archivos lo ponemos en otra carpeta que podemos llamar WhatsApp2.

Ahora desinstala WhatsApp de tu smartphone.

En ese instante deberás instalar WhatsApp Plus en tu móvil o cualquier versión.

Vuelve a ingresar a la carpeta de WhatsApp 2 y copia esos archivos a la carpetas de Android, Media, WhatsApp Plus y pega las tres carpetas.

Ahora termina de inscribirte y verificarte en WhatsApp Plus.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.