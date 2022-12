Ya no esperes más. WhatsApp Plus ya tiene nueva versión: se trata de la V23.20 y trae un montón de cosas muy distintas a WhatsApp normal . Lo más interesante es que no lleva publicidad alguna ni tampoco te banean la cuenta.

Por ejemplo, en ella ahora puedes encontrar los famosos avatar, mismos que puedes crear desde los Ajustes de la aplicación de mensajería modificada. También tienes la opción para hacerte invisible.

Pero hay más, pues en WhatsApp Plus V23.20 puedes guardar esas fotos que desaparecen o que solo se pueden ver una vez, además de chequear quién te ha bloqueado. ¿Qué más tiene? Aquí te las contamos.

Novedades de WhatsApp Plus V23.20: última versión del APK

Recuerda que WhatsApp Plus V23.20 está en la versión beta, por lo que es posible que algunos detalles puedan fallar. Aquí te contamos las novedades:

Nuevos temas: Con esta opción podrás decorar tu WhatsApp Plus como desees. Hay más fondos de pantalla y diversidad de elementos para cambiar el color de toda la plataforma.

Con esta opción podrás decorar tu WhatsApp Plus como desees. Hay más fondos de pantalla y diversidad de elementos para cambiar el color de toda la plataforma. Descargar las fotos que desaparecen: Una de las cosas que WhatsApp normal está prohibiendo es la posibilidad de tomar capturas de pantalla a las fotos que desaparecen. En el caso de WhatsApp Plus se te permite descargarla en alta calidad.

Una de las cosas que WhatsApp normal está prohibiendo es la posibilidad de tomar capturas de pantalla a las fotos que desaparecen. En el caso de WhatsApp Plus se te permite descargarla en alta calidad. Ocultar el “en línea”: Una función que muchos pedían ya llegó por fin a WhatsApp Plus. De esa manera nadie verá que estás conectado.

Una función que muchos pedían ya llegó por fin a WhatsApp Plus. De esa manera nadie verá que estás conectado. Ocultar el “escribiendo”: A diferencia de WhatsApp normal, en WhatsApp Plus también puedes ocultar cuando estás redactando un mensaje.

A diferencia de WhatsApp normal, en WhatsApp Plus también puedes ocultar cuando estás redactando un mensaje. Crear tu Avatar: Esto también estaba faltando en WhatsApp Plus. Ahora con ella podrás crear esa imagen que tanto quieres, además de crear stickers personalizados.

Una de las funciones que debía llegar a WhatsApp Plus es la posibilidad de crear tu Avatar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Descargar WhatsApp Plus V23.20: última versión APK