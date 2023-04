WhatsApp Plus V28.20F de Yessimods se ha lanzado en todo el mundo y esta trae una serie de novedades, entre las que destaca el no bloqueo de tu cuenta, algo que muchos usuarios temen luego de que WhatsApp sancionara a varios por descargar el APK. ¿Qué más tiene?

Como sabes WhatsApp Plus te permite no solo cambiar de color toda la plataforma, sino también la opción para ver los mensajes eliminados, además de descargar los estados en alta calidad, ver las fotos que desaparecen todas las veces que quieras, etc.

¿Cómo hago para activarlas? Pues solo debes ir a Plus Configuración del APK para que puedas empezar a disfrutar de todas las funciones exclusivas sin que te terminen baneando o suspendiendo. Aquí te dejamos el listado de novedades.

Novedades WhatsApp Plus V28.20F: última versión del APK