WhatsApp: ¿por qué aparezco como conectado pese a que ya cerré la aplicación?

¿Te ha sucedido que te escriben del trabajo por WhatsApp pensando de que todavía estas activo? Muchos usuarios han notado que en los móviles de sus contactos todavía siguen como si estuvieran allí pese a que cerraron la aplicación. Esto podría traducirse en un malentendido en el futuro.

Lo normal es que si no hay conflictos en la programación de tu app, se marque como ausente a un contacto cuando se deje de usar el app. No obstante, WhatsApp no es perfecto y todavía cuenta con algunos errores.

El medio ProAndroid explica que esto suele suceder cuando la aplicación realiza una copia de seguridad automática. Esto genera un ‘delay’ o retraso en el envío de información al resto de contactos.

Normalmente, aparecerán como conectados por un buen rato hasta que se vuelva a actualizar la copia de seguridad y efectivamente se muestre el verdadero estado del contacto en cuestión.

¿Cómo solucionar este caso?

Fayerwayer detalla que podría tardar el proceso entre 15 a 30 segundos; a esto hay que sumarle el tiempo de envío de información a la red Wifi. Una solución rápida sería ingresar a los ajustes, y allí cerrar todas las apps como WhatsApp que se ejecutan en un segundo plano.

