WhatsApp habilitó hace mucho tiempo la herramienta para que los usuarios puedan crear los chats grupales, esas conversaciones que están integradas por tres personas como mínimo, hasta un máximo de 256 participantes; sin embargo, recuerda que cuando instalaste por primera vez este servicio de mensajería, voluntariamente aceptaste todos sus términos y condiciones, quiere decir que si no respetas dichas normas podrían suspender tu cuenta para siempre. Una de sus políticas está relacionada con los nombres o títulos de los chats grupales, algunos son prohibidos ¿Quieres saber cuáles son? aquí lo detallaremos.

WhatsApp no puede indagar en tus conversaciones, ya que la app cuenta con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad y privacidad que sirve para que solo tú y las personas con quien chateas, sean los únicos capaces de ver el contenido de una determinada conversación; no obstante, el aplicativo de color verde tiene la posibilidad de bloquear tu cuenta temporalmente o para siempre, esto en caso detecte si uno de tus chats grupales tiene como título un nombre prohibido.

CUÁLES SON LOS NOMBRES QUE JAMÁS DEBES UTILIZAR COMO TÍTULO EN LOS GRUPOS DE WHATSAPP

Nunca debes titular un grupo con la palabra “pedofilia”, debido a que esto infringe las normas del referido aplicativo, asimismo, indicaría que podrías estar compartiendo contenido inapropiado, pues a WhatsApp no le quedará otra alternativa que bloquear tu cuenta y la de los integrantes de manera temporal o permanente.

Además, WhatsApp no solo bloqueará tu cuenta si utilizas este nombre, sino que también eliminará por completo todas tus conversaciones y su información como: fotos, videos, mensajes, documentos, etc., en palabras simples tu número quedará fuera de registro. Se recomienda salir inmediatamente de un grupo que tenga como titulo “pedofilia”, así no correrás con la misma suerte de los integrantes.

Problemas con WhatsApp

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.