WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de comunicación favoritas de los usuarios. Cuenta con una larga lista de herramientas que facilitan estar en contacto de forma inmediata con amigos, familiares y colegas; además trabaja con el cifrado de extremo a extremo para evitar el robo de información a través de fuentes externas.

Pese a esta última capa de seguridad, los usuarios deben tener cuidado con los elementos que comparten y las acciones que realiza con la aplicación, y su móvil. Por ejemplo, es importante limpiar constantemente la lista de contactos de tu celular para evitar que te escriban extraños.

¿Por qué debo borrar los viejos contactos del móvil?

Meta advierte que algunas operadoras reutilizan los números de teléfono antiguos para nuevos usuarios. Por este motivo, puede suceder que alguno de tus contactos más antiguos ya no utilicen el número y sea otra persona.

“Cuando alguien cambia su número de teléfono, es importante que borres ese número de tu libreta de contactos. Debido a que los operadores de telefonía móvil reciclan los números, es posible que tengas una cuenta en WhatsApp identificada erróneamente con el nombre de un amigo, pero que el número ahora le pertenezca al nuevo propietario del número de teléfono”, detalla el portal de ayuda de WhatsApp.

Deberás mantener actualizada la lista de contactos par evitar este tipo de complicaciones.

Tiempo de inactividad

Además, WhatsApp puede eliminar nuestra cuenta sin necesidad de ir contra sus normas, ¿Cómo? Con el simple hecho de no usar el aplicativo por un determinado tiempo, estos son: de 45 días y de 120 días de inactividad.

Como todos sabemos, las empresas de telefonía móvil reciclan números, no es novedad, y hay una probabilidad de que te brinden un número reciclado cuando te compras un nuevo equipo o chip (SIM), y si tienes mala suerte este número podría estar activo en WhatsApp, o sea el anterior dueño de tu número no eliminó su cuenta y cuando quieras registrar la tuya no podrás.

Debido a estos problemas es que WhatsApp da un plazo de 45 días, si en este tiempo el dueño del anterior número no utiliza la cuenta, la aplicación te permitirá registrarte con tu nueva tarjeta SIM, asimismo, eliminará automáticamente la otra cuenta con toda su información. En resumen creas un nuevo usuario desde cero.

WhatsApp también puede eliminar tu cuenta y toda su información si no la utilizas en 120 días, esto lo hace con el fin de asegurar nuestra información personal. Cabe resaltar que sí puedes volver a recuperar tu cuenta pero todos las conversaciones habrán desaparecido, o sea es como si te hubieras descargado recién la aplicación.

