A través de WhatsApp puedes compartir textos y cualquier archivo multimedia, como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., los mismos que la referida app te permite reenviar a un máximo de cinco conversaciones, entre estas a chats personales o grupales, no importa si están combinados. Ahora, si quieres reenviar un mensaje y dentro de tus cinco opciones incluyes a un chat grupal, no vas a poder, tendrías que hacerlo manualmente y de forma separada, ¿Por qué sucederá esto? descúbrelo a continuación.

Como se recuerda, todo cambio en WhatsApp primero pasa por su versión beta, un programa de prueba en donde la aplicación habilita todas sus nuevas funciones y herramientas que podrían llegar a la app oficial de ser aprobadas por los propios usuarios. Una de las opciones es la prohibir reenviar un mensaje a más de una conversación grupal, informó el portal tecnológico WabetaInfo.

POR QUÉ WHATSAPP YA NO PERMITIRÁ REENVIAR MENSAJES A MÁS DE UN CHAT GRUPAL

El objetivo de WhatsApp es el de combatir la desinformación, especialmente en épocas de pandemia y la guerra en Ucrania. Además, Meta también quiere evitar las estafas masivas a través de la modalidad del Phishing , una técnica creada por los ciberdelincuentes que consiste en engañar a las personas haciéndose pasar por una empresa que le ofrece ficticios premios si es que siguen una serie de pasos que pondrían en grave riesgo su información personal y datos bancarios.

Lo peor de todo es que los cibercriminales solamente se encargan de crear el Pishing y son los mismos usuarios de WhatsApp quienes lo difunden a sus contactos personales y chats grupales, mejor si son en estos últimos, ya que en un conversación grupal hay decenas de miembros que podrían caer en la estafa.

Al querer reenviar un mensaje a más de un chat grupal, te aparecerá el siguiente mensaje: “Los mensajes reenviados solo se pueden enviar a un chat grupal”. Si quieres probar esta nueva función descarga la versión beta 2.22.7.2 de WhatsApp en Android y la versión 22.7.0.76 en iOS. Puedes obtenerlas siguiendo estos pasos:

Cómo descargar la beta de WhatsApp en Android

Lo primero por hacer es dirigirte a la Google Play de Android.

En la barra de búsqueda escribe, encuentra y accede a la app oficial de WhatsApp .

. Deslízate hacia abajo y verás la opción para convertirte en beta tester. Si no la observas, entonces ingresa a este enlace .

. Por último, acepta las condiciones, esperar un poco y automáticamente se instalará. Siempre corrobora que la beta no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play.

Recuerda que todo dependerá si es que hay espacios o cupos para acceder la beta de WhatsApp. Es necesario tener paciencia y revisar diariamente si existen o no.

Cómo descargar la beta de WhatsApp en iOS