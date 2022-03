¿Alguna vez te has preguntado por qué no apareces “en línea” pese a que abriste WhatsApp ? Pus hay diversos motivos, pero no es nada del otro mundo ni mucho menos tu aplicación presenta errores. Aquí una solución rápida.

Para ello cabe precisar que no es necesario que tengas que instalar alguna aplicación de terceros que, muchas veces, tienden a pedirte permiso para acceder a tus conversaciones WhatsApp . Sigue estas recomendaciones de MAG.

POR QUÉ NO APAREZCO “EN LÍNEA” EN WHATSAPP PESE A ESTAR CONECTADO

En primer lugar este es un bug bastante recurrente en WhatsApp.

Para ello simplemente deberás actualizar la aplicación desde los canales oficiales.

También puede suceder en caso tu amigo esté usando una versión antigua de WhatsApp.

Incluso, si estás usando WhatsApp Plus y tu amigo WhatsApp, pueden haber incongruencias entre las aplicaciones.

De esta manera podrás eliminar la memoria caché de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)