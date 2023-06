WhatsApp sigue siendo una de las apps más descargadas en todo el mundo. Si bien poco a poco ha ido construyendo una serie de funciones para proteger tu privacidad y seguridad, en algunos aspectos debes tener cuidado de lo que recibes de tus amigos o compañeros de trabajo.

Si has recibido en los últimos días un enlace acortado, o link de extraña procedencia, puede que no se trate de ningún tipo de broma o algo por el estilo, sino que alguien quiere hacerle daño no solo a tu WhatsApp , sino a tu dispositivo móvil.

Muchos de estos enlaces acortados comienzan con las letras Bitly o TinyURL. Algunos los denominan como los “links de la muerte” y hoy te explicaremos por qué.

Por qué no abrir los enlaces acortados en WhatsApp