¿Tu celular no permite actualizar WhatsApp? La aplicación se ha convertido en una buena herramienta de comunicación en los últimos días. Las personas diariamente chatean en dicha plataforma con todos sus amigos o contactos, así como familiares.

También es posible realizar videollamadas y llamadas de voz en WhatsApp. Con solo presionar un botón, los usuarios se comunican de forma fácil y rápida.

Si bien en la actualidad la app ya ha lanzado una nueva forma de realizar videollamadas con 50 personas, integrado a Facebook Messenger Rooms, existe un problema para varios usuarios que es persistente.

Se trata de por qué no puede actualizar WhatsApp. Pues existen varios factores, desde un celular no compatible con la app hasta un dispositivo lleno. ¿Cómo lo soluciono? Aquí te enseñamos.



NO PUEDO ACTUALIZAR WHATSAPP POR FALTA DE ESPACIO

Este es el error que genera dolores de cabeza en WhatsApp a muchos. El liberar espacio para poder actualizar una aplicación suele ser uno de los más comunes. ¿Cómo solucionarmos?

Primero deberás revisar cuánta memoria tienes en el dispositivo. Es mejor que muevas todo a tu tarjeta MicroSD, como las fotos, o pasarlas a la computadora a fin de aligerar un poco el celular.

También deberás desinstalar ciertas aplicaciones que prometer limpiar el dispositivo, lo cual lo único que hacen es borrar el caché del terminal.

Intenta actualizar WhatsApp otra vez y listo.

NO PUEDO ACTUALIZAR WHATSAPP POR ERROR EN GOOGLE PLAY

Otro problema que WhatsApp genera en sus usuarios es no poder actualizar desde Google Play. Esta se queda paralizada o no realiza descarga ninguna. Para ello has lo siguiente:

Ingresa a los Ajustes de tu celular y desde allí busca en Aplicaciones

Luego deberás buscar Google Play Services y en el apartado de Almacenamiento borrar la memoria caché y los datos.



Finalmente reinicia el dispositivo

Descarga nuevamente WhastApp desde Google Play y empezará a funcionar.

NO PUEDO ACTUALIZAR WHATSAPP: CELULAR NO COMPATIBLE

Un tercer problema por el que no puedes usar WhatsApp ya no es por la falta de espacio, sino porque tu dispositivo es obsoleto y no queda otra cosa más que renovar. Solo son compatibles:

Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior.

iPhone con iOS 9 o posterior.

Algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

