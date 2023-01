¿Tienes problemas para comunicarte? WhatsApp es la principal red social donde todo el mundo está para poder intercambiar mensajes. Se ha vuelto tan primordial que a diario la utilizamos para compartir fotos, videos, etc. Pero a veces suelen surgir problemas.

Tal es el caso de las llamadas. ¿Por qué no suenan o qué es lo que ha pasado? Si has alzado todo el volúmen o la vibración, y aún así no emiten ningún sonido, entonces hoy te brindaremos un truco para que puedas solucionarlo en tu WhatsApp .

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar alguna actualización de terceros o tener que formatear por completo nuestro smartphone.

Por qué no suenan las llamadas de WhatsApp

Si estás usando un smartphone Android, entonces debes hacer esto en WhatsApp

Lo primero será ingresar a los Ajustes de tu equipo.

Posteriormente dirígete a Aplicaciones y allí busca la palabra de WhatsApp.

Una vez dentro deberás pulsar en donde dice “Almacenamiento”.

Elimina por completo la memoria caché.

Cuando lo tengas, reinicia tu celular.

Muchas veces dentro de la memoria caché de WhatsApp se suelen acumular archivos que solo sirven para la instalación.

Tras ello solo debes esperar en recibir una llama y ahora sonará.

De esta manera podrás solucionar el tema del sonido de las llamadas de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

