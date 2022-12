Hasta la fecha no se ha detectado un problema de WhatsApp que afecte directamente a las notificaciones de la referida plataforma de comunicación instantánea, por ello, en caso no suenen las alertas de mensajes, llamadas o videollamadas, es probable que desde los ajustes de tu teléfono le hayas quitado los permisos al aplicativo para que no te envíe notificaciones; asimismo, otra causa podría ser que a través de las configuraciones de WhatsApp hayas habilitado el tono de notificación silencioso y desactivado las notificaciones emergentes. En esta oportunidad, en Depor te explicaremos lo que debes hacer para que vuelvas a escuchar los clásicos ringtones cuando recibes un nuevo mensaje.

Los pasos para que suenen las notificaciones de WhatsApp en tu celular

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones” > busca y entra a “WhatsApp”.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Notificaciones” > activa el interruptor “Mostrar notificaciones”.

Elige si deseas que las alertas lleguen con sonido y vibración o que se entreguen en silencio.

Más abajo toca en “Notificaciones en la aplicación” > automáticamente se abrirán los ajustes de notificación en WhatsApp.

Enciende el interruptor “Notificaciones en alta prioridad”.

En la sección “Mensajes” y “Grupos” te aparecerán dos opciones iguales, nos referimos a “Tono de notificación”.

Finalmente, selecciona cualquier tono que no sea silencioso.

¿Cómo comprobar si tu número de telefónico de WhatsApp ha sido filtrado por los hackers?

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado.

ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado. “Nuestro comprobador tiene una base de datos de 500 GB de correos electrónicos filtrados con hash” , destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente enlace .

, destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente . En el recuadro que dice “su correo electrónico o teléfono (formato internacional)” añade tu número de celular con el código de tu país, por ejemplo: en Perú es “+51″.

Luego, presiona sobre el botón verde que dice “Revísalo ahora”.

Aquí te van a aparecer dos avisos: “ No hemos encontrado tus datos entre los filtrados ” y “¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados”.

” y “¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados”. ¿Qué deberías hacer para proteger tu información? cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado.

cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado. Evita generar contraseñas fáciles de adivinar, de preferencia crea unas que contengan caracteres especiales, como por ejemplo: #, %, /, etc.

