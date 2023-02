¿Estás cansado porque WhatsApp falla a cada rato en tu celular? La aplicación perteneciente a Meta cuenta con una serie de funciones que nos pueden ayudar a mandar un documento urgente, crear un divertido GIF y hasta ocultar nuestro “en línea”.

¿Alguna vez no recibiste mensajes y estos llegaron ni bien abriste WhatsApp ? Este error es bastante común y no se trata de tu celular, sino de la misma aplicación. Es por ello que hoy te enseñaremos todos los pasos para volverlo todo a la normalidad.

Lo mejor es que no es necesario tener que formatear tu equipo ni mucho menos descargar otra aplicación de terceros que puedan dañar tus conversaciones.

Por qué te llegan los mensajes de WhatsApp solo cuando abres la app

Para poder solucionar este error tan común en WhatsApp es necesario irnos a los Ajustes de nuestro smartphone.

Luego allí debemos dirigirnos hacia Aplicaciones.

En ese instante vamos a WhatsApp.

Simplemente debemos pulsar el botón de “Detener”.

Ahora tenemos que eliminar la memoria caché.

Ojo que esto nos significa que tus conversaciones se borrarán.

En la memoria caché solo se encuentra parte de los archivos que se usaron para la instalación o actualización de WhatsApp.

Una vez que se termine este proceso, se quedan como archivos basura.

Estos pueden generar algún tipo de bug dentro de tus chats de WhatsApp.

Ahora ya podrás recibir tus mensajes sin necesidad de abrir la app y que te lleguen todos.

De esta manera podrás solucionar el error de recibir mensajes de WhatsApp solo cuando abras la app. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Este es el significado “1437″ en WhatsApp

El mensaje 1437 no es más que un mensaje que los más jóvenes están utilizando para manifestar su amor, si eso no te da una pista, solo tienes que saber que 1437 significa “I love you forever” o “Te amo por siempre”.

Específicamente, el número 1 es el “I”, el número 4 es “Love”, el número 3 quiere decir “You” y el número 7 significa “Forever”, así que ya sabes, si alguien te manda un mensaje con el número 1437, lo que te está queriendo decir es “I love you forever”.

Por otro lado, si solo te envía el 143, lo que la persona que envió el mensaje quiere comunicar es la frase “I love you”. ¿Tú qué opinas? ¿Le mandarías 1437 a tus hijos, sobrinos o más pequeños de la casa? Además, aquí te dejamos algunos puntos que puedes considerar cada vez que te acuerdes de este artículo.

