WhatsApp no solo es una aplicación móvil para comunicación casual entre amigos o familiares. Hace varios años, este app trabaja en convertirse en una importante plataforma para los negocios, ventas online, inclusive desarrollan mejoras para las videollamadas para crear salas de reuniones con enlaces personalizados al estilo Zoom.

Meta cuenta con también con WhatsApp Business, una versión de la aplicación orientada exclusivamente a microempresarios y nuevos negocios. Para poder instalarla, simplemente deberás visitar la tienda virtual de tu móvil Android, Google Play, y buscar WhatsApp Business.

Al descargarla, notarás que es un tanto diferente a la anterior versión. Ten en cuenta que puedes utilizar otro número de teléfono en esta aplicación y se puede registrar un número de teléfono fijo.

Además de las herramientas de comunicación de la versión normal, Business nos permitirá configurar una pantalla de presentación del negocio, dejar mensajes prediseñados para responder rápido a los clientes, marcar un horario de atención y ofrecer un catálogo de productos en la misma aplicación.

Por lo pronto, los sistemas de pago online no están activos en todos los países. En India, por ejemplo, se están realizando pruebas del pago y de la canasta de compras con una importante cadena de tiendas.

¿Qué es WhatsApp Premium?

Si alguna vez te has preguntado si WhatsApp cobra por su uso, la respuesta es bastante simple: no, no lo hace. Por lo menos, para las personas naturales. El medio WaBetainfo reportó que se están realizando pruebas del sistema WhatsApp Premium.

Se trata de una versión de pago que frece dos nuevas herramientas. “Cuando una empresa se une a WhatsApp Premium mediante el pago de una determinada tarifa de suscripción que puede variar según el país, es posible utilizar dos nuevos servicios avanzados”, detalla el medio mencionado.

Enlace comercial personalizado.

La opción de vincular hasta 10 dispositivos móviles.

¿Qué es WhatsApp Premium? (Foto: WaBetainfo)

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.