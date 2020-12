Cada año son más los teléfonos que no tendrán acceso a WhatsApp. El 2021 no es la excepción, por lo que el aplicativo dio a conocer una lista de los smartphones que, por motivos técnicos y de actualización, no serán capaces de acceder al servicio de mensajería instantánea.

En una actualización de la sección “Preguntas frecuentes”, WhatsApp comunicó cuáles serán los equipos y sistemas operativos compatibles que dejarán de tener acceso, porque no recibirán más parches.

Los móviles Android requerirán de una versión superior al 4.0.3 para seguir usando WhatsApp. Los móviles iPhone, por su parte, tendrán acceso al aplicativo desde iOS 9 para arriba.

“No hay manera de transferir el historial de chats entre distintas plataformas. Sin embargo, te ofrecemos la opción de exportar el historial de chats para enviarlo por correo electrónico como archivo adjunto”, señalan en la página oficial de WhatsApp.

Acerca de los iPhone de Apple, WhatsApp precisa lo siguiente: “No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el iPhone tiene una versión modificada del sistema operativo”.

Siguiendo esta línea, los móviles que dejarán de funcionar para WhatsApp son iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr y Samsung Galaxy S2.

WHATSAPP | Leer mensajes eliminados

Para poder saber qué es lo que decían los mensajes eliminados por tus amigos en WhatsApp Plus , es necesario realizar estos pasos:

Lo primero que debes hacer es abrir WhatsApp Plus.

Luego dirígete a la sección de Ajustes.

En ese apartado verás la opción que dice “Privacidad”.

Una vez dentro, hay una opción llamada “Enable Anti-Revoke”.

Cuando lo habilites, todos los mensajes que tu interlocutor borre, no desaparecerán de tu chat principal.