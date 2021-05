WhatsApp publicó nuevos stickers y así podrás descargarlos

Nada como los stickers para darle color a nuestras conversaciones en WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea más popular en móviles. Veamos de qué se trata el nuevo paquete y cómo puedes hacer para descargarlo sin problemas en tu teléfono inteligente.

El nuevo pack de stickers disponibles para los usuarios de WhatsApp se llama Laugh It Off!, y está compuesto por varias caras riéndose de diferentes maneras. También hay elementos variados como frutas y flores, los cuales también tienen el divertido gesto.

Te recomendamos descargar los stickers de WhatsApp a través de este enlace directo https://wa.me/stickerpack/LaughItOff. El pack solo tiene un peso de 2.9 MB y fue diseñado por Pablo Delcielo.

Nuevos stickers en WhatsApp

WHATSAPP | Cómo descargar sticker

Ten en cuenta que también puedes descargar stickers en WhatsApp a través de la tienda. Lo que tienes que hacer es acudir a cualquier conversación y pulsar sobre el icono de la cara sonriente (ubicado en la caja de texto). El sistema abrirá tres opciones: emojis, GIF y sticker, por lo que acude a este último y haz clic en el símbolo más (+) para iniciar la descarga de los paquetes que te gusten.

En caso de que no quieras todo el pack de sticker, el sistema de WhatsApp te permite descargar solo uno si mantienes el dedo pulsando sobre la pegatina.

Otra opción es guardar los stickers que te mande otra persona en una conversación, ya sea un chat individual o un grupo. En este caso, el procedimiento consiste en mantener pulsado el dedo sobre el sticker que quieras guardar desde la propia conversación donde te lo han enviado y dar clic en “Añadir a favoritos”.

Además de Laugh It Off!, hay otras novedades en la tienda de WhatsApp como Share Asian Love, Mama Love, Betakkuma 2 y demás novedades. No pierdas la oportunidad, porque hay para todos los gustos.

