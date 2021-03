Te has preguntado cómo es posible que se suspenda una cuenta de WhatsApp. Pues conoce qué debes hacer para recuperar tu cuenta ante un caso en el que te expulsan por ir en contra de los términos de condiciones.

Las condiciones de servicio de WhatsApp no deben ser violadas si no deseas pasar un mal rato. La empresa anuncia que no tolerarán actos que vayan en contra de estas condiciones; además deberás aceptar las que pronto llegarán al app o sino no podrás utilizar la podrás usar.

Revisa aquí las condiciones de servicio en el siguiente enlace.

Normalmente, se te coloca una suspensión temporal y te ponen un cronómetro de las horas en las que no podrás utilizar los diferentes servicios. Recuerda que en ningún caso podrás ver los mensajes que te envían.

En caso de que tu suspensión sea indefinida tendrás que verte obligado a comunicarte con la empresa. Podrás enviar tu formularon con las razones por las que deberían desbloquear tu cuenta en el siguiente enlace.

Si esto no funciona, puedes enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com. Allí deberás compartir tu número de teléfono y ofrecer otros detalles personales para recuperar la cuenta.

Inclusive si realizas estos pasos no es seguro que devuelvan el acceso a tu cuenta.

¿Te eliminaron de WhatsApp? Cómo saber su ya me borraron de la lista de contactos

Para poder chatear con una persona, es necesario que tengas su número o que la otra persona haya registrado tu móvil en su dispositivo. Solo así te encontrará de manera fácil en WhatsApp . ¿Qué es lo que puede ver y qué no? Aquí te lo explicamos.

Sin embargo, muchas veces ese usuario simplemente nos puede haber borrado de su terminal sin que nos demos cuentas. Pero existe un truco para descubrirlo, pero deberás estar atento a cada uno de los tips que te brindaremos.

Si eres de las personas que ha sido borrada de la agenda de tu amigo de WhatsApp , entonces debes seguir estos pasos para poder saberlo a cabalidad y sin mucha demora.

CÓMO SABER SI TU AMIGO TE BORRÓ DE SUS CONTACTOS DE WHATSAPP

El truco definitivo. Es bastante fácil saberlo y no es necesario tener que descargar algún programa de terceros. Por el contrario, solo deberás tener WhatsApp actualizado para así lograr conocerlo con éxito además de revisar cada uno de estos pasos:

Lo primero que notarás, cuando la otra persona te borre de su listado de WhatsApp, es que no podrás visualizar su foto de perfil.

En caso haya filtrado sus Estados, es posible que no puedas ver las fotos y videos que cuelga a diario.

En otros casos, es posible que no mires su última hora de conexión, pero sí podrás chequear a qué hora se conecta.

Por otro lado, si visualizabas antes la foto de perfil, si le mandas un mensaje, este llegará con normalidad e incluso podrás ver el doble check plomo y azul.

Asimismo, las llamadas y videollamadas no estarán bloqueadas para ese contacto.

También podrás ser agregado a grupos por esa persona e incluso participar de las conversaciones sin problemas. Recuerda que, en caso no veas esto en tus amigos, puede haber la posibilidad de que te haya bloqueado.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.

