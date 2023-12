Casi todos los usuarios saben para qué sirven y cómo usar las funciones de WhatsApp, sin embargo, también existe una herramienta oculta y poco conocida que te permite ver los mensaje de tus tres últimos chats personales y grupales, la mejor parte es que no será necesario ingresar al servicio de mensajería.

Desde Depor te diremos cómo activar la “vista previa de mensajes”, pero antes de comenzar, es necesario aclarar que se trata de una opción desarrollada por WhatsApp y el sistema operativo Android de Google, así que el truco no aplica para las personas que tengan un dispositivo iPhone.

Esta característica es un widget nativo que se integró en Android 10 o versiones superiores del software, significa que no descargarás aplicaciones de terceros o programas alterados como la versión Plus, Fouad, GB, etc.

Así puedes habilitar la vista previa de mensajes en WhatsApp

Primero, ubícate en la pantalla principal de tu teléfono y realiza el gesto de pellizcar, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

Ahora, te aparecerán cuatro opciones en la parte inferior del smartphone, presiona sobre la que dice “ Widgets ”.

Se desplegarán todos los widgets que tiene tu equipo Android > busca los de WhatsApp > generalmente se organizan por orden alfabético > encuéntralo en la parte final.

Hay tres tipos: " Vista previa de mensajes " (4x2), acceso directo a la cámara y contactos (1x1).

Toca sobre el primero que mencionamos.

Finalmente, pulsa en " Añadir " y la ventana que incluye los chats se anclará en la interfaz principal del celular.

” y la ventana que incluye los chats se anclará en la interfaz principal del celular. Es posible moverla y ajustar su tamaño.