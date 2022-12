Los desarrolladores no dejan de lanzar las nuevas versiones de WhatsApp, existen muchas, pero de repente la más conocida y confiable es WhatsApp Plus, la misma que cuenta con una gran cantidad de herramientas que la propia aplicación oficial de Meta no tiene. Plus es un APK que se actualiza mensualmente, significa que debes instalarla y actualizarla de forma manual para que no te suspendan el número, asimismo, estas actualizaciones llegan con nuevas funciones, una de las últimas es la denominada “Estilo Instagram”, ¿Te gustaría saber de qué se trata y cómo habilitarla? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato.

¿Qué es el “Estilo Instagram” de WhatsApp Plus?

Se trata de una herramienta que te permitirá tener los estados de WhatsApp Plus en la interfaz principal de la plataforma, para ser específicos encima de la primera conversación, asimismo, será como en Instagram, quiere decir que habilitarás el estilo de carrusel para que observes las historias de tus contactos.

¿Cómo activar el “Estilo Instagram” en WhatsApp Plus?

Primero, debes instalar la última versión del APK, más adelante te explicaremos cómo hacerlo.

Ahora, abre el aplicativo y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en los apartados “Plus configuración” > “Pantalla principal” > “Barra superior”.

Activa el interruptor que dice “Habilitar historias similares a Instagram”.

Finalmente, oprime en “Estilo de la historia” y selecciona “RC NOTIFY”.

Abandona los ajustes y en la pestaña “Chats” ya tendrás los estados de tus contactos de WhatsApp Plus.

Cómo instalar el APK de WhatsApp Plus en tu celular

Lo primero que debes hacer será desinstalar WhatsApp normal de tu celular, recuerda hacer una copia de seguridad previamente.

WhatsApp Plus no funciona si tienes la app oficial de Meta.

Cuando culmines, simplemente descarga el APK de WhatsApp Plus.

Puedes encontrar los enlaces más abajo.

Cuando culmines, debes otorgarles los permisos correspondientes a tu celular para que acceda a tu listado de contactos.

Abre el APK, coloca tu número y el código de verificación en WhatsApp Plus.

Cuando ingreses ya podrás chatear con todos tus amigos sin problemas.

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V22.00: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

Estos son los riesgos tras descargar y utilizar WhatsApp Plus