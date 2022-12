WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea en donde no solo puedes compartir mensajes o archivos multimedia, sino también publicar estados, contestar llamadas y videollamadas, sin embargo, esta última función viene presentando un error bastante común que los millones de usuarios ya reportaron a los desarrolladores de Meta, nos referimos al problema que se presenta cuando abandonas el aplicativo en el transcurso de una comunicación, pues automáticamente se bloqueará tu cámara y la otra persona dejará de ver tu imagen, ¿Existe alguna solución? la respuesta es sí, solo tienes que habilitar el modo PiP, algo que desde Depor te enseñaremos ahora mismo.

La guía para habilitar el modo PiP en las videollamadas de WhatsApp

Antes de comenzar, ¿Qué es el modo PiP? significa “Picture in Picture”, que en español sería “Imagen en Imagen”, básicamente es una herramienta que impedirá la detención de un aplicativo mientras realizas otras acciones en tu teléfono inteligente , por ejemplo: anteriormente, no se podía escuchar mensajes de audio en WhatsApp si salías del aplicativo, ahora ya es posible e incluso mientras navegas por otras aplicaciones. Lo mismo ocurrirá con las videollamadas, si sales de la plataforma en el transcurso de la comunicación, tu cámara se mantendrá encendida y no se bloqueará. Por el momento se trata de una función presente en el programa Beta de WhatsApp para los usuarios de iOS o Android, más adelante te diremos cómo descargarlas.

Vista previa de la función PiP en las videollamadas de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para celulares Android?

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp.

Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

Después, pulsa en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone.

Luego, serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Presiona en “Aceptar” para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp Beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

La función “eliminar mensajes para todos en los grupos” se activará automáticamente cuando adquieras el programa Beta.

