¿Aún no has dado tu consentimiento a las actuales condiciones de WhatsApp ? Si no aceptas las nuevas políticas 2021 de la aplicación de mensajería rápida antes del 15 de mayo, esta ha mencionado que ciertas herramientas bastante útiles quedarán inactivas.

Muchos han decidido no aceptar las nuevas políticas 2021 de WhatsApp a fin de que la aplicación no use cierta información personal para mejorar su sistema de publicidad en Facebook.

Sin embargo, si cambias de opinión, puedes ingresar a Ajustes y desde allí nuevamente poder visualizar ese mensaje que te permite aceptar las condiciones de política y seguridad de la aplicación.

¿Qué sucede si no las acepto? Pues algunas funciones en WhatsApp quedarán inhabilitadas. El usuario determinará si desea o no seguir utilizando la aplicación o puede cambiarse a otra app de forma segura y rápida.

QUÉ FUNCIONES DE WHATSAPP NO FUNCIONARÁN EL 14 DE MAYO

Las nuevas políticas 2021 iban a empezar a aplicarse en febrero de este año, según WhatsApp. Ante el éxodo de usuarios que decidieron mudarse a Telegram, la app de mensajería rápida retrocedió en ejecutarlo hasta mayo. Por ende, si no aceptas, esto le puede suceder a tu celular:

No podrás leer ni responder mensajes. Solo podrás visualizar, mediante notificaciones, las cosas que te han escrito.

Las personas no podrán realizar llamadas y videollamadas, pero sí podrán recibirlas. Aún no se ha especificado si puedes contestar las comunicaciones.

Conoce cuáles son las funciones que no podrás realizar si no aceptas las nuevas políticas de WhatsApp. (Foto: MAG)

Tu aplicación se actualizará en caso recibas una nueva versión en Google Play o iOS Store. Sin embargo, no podrás usarla con normalidad.

Si deseas aceptar las nuevas políticas 2021 de WhatsApp luego del 15 de mayo, solo deberás dirigirte a los Ajustes y allí pulsar sobre que estás de acuerdo.