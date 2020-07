¡Atento! Si has leído todo su reglamento aquí te decimos todo. Muchos no lo sabían, pero WhatsApp hace algo más con tu información cuando eliminas tu cuenta. Si bien la aplicación ha confirmado que no se queda con nada de tus datos, algunos usuarios indican que es todo lo contrario. ¿Por qué?

WhatsApp es la app que más se usa en el mundo por sus múltiples funciones. Gracias a ella cualquier persona puede comunicarse con otra a la hora que desee y en el lugar donde se encuentre.

Además de ello puede enviar diversidad de elementos multimedia como fotos, videos, GIF, stickers animados y hasta ejecutar videollamadas. Incluso, si te olvidaste un documento en casa, la app tiene una función para transferir PDF o elementos en Word fácilmente.

¿Qué es lo que sucede cuando eliminas tu cuenta de WhatsApp? Si bien puede que borres todos los datos de tu celular a fin de no dejar rastro, pero hay algo que debes saber.

CÓMO ELIMINAR UNA CUENTA DE WHATSAPP

Si quieres eliminar tu cuenta de WhatsApp lo primero que tienes que hacer es lo siguiente:

Abre WhatsApp

Ir a Más opciones (el icono de los tres puntos en vertical), luego a Ajustes , Cuenta , Eliminar mi cuenta

, , Introduce tu número de teléfono en el formato internacional completo (+51 en el caso de Perú) y luego presiona Eliminar mi cuenta.

De esta manera podrás eliminar tu cuenta de WhatsApp. (Foto: Captura)

Selecciona el motivo por el que estás eliminando tu cuenta del menú desplegable.

Toca Eliminar mi cuenta. Y ya está, ya no tienes cuenta.

QUÉ HACE WHATSAPP CON TU INFORMACIÓN SI ELIMINAS TU CUENTA

Puede ser un paso bastante sencillo eliminar tu usuario de WhatsApp, pero esto es lo que realmente sucede si borras tu cuenta de por vida. Este paso puede demorar y la app se queda con cierta información por una cantidad de tiempo:

Pueden pasar hasta 90 días para que toda la información almacenada se elimine “de nuestros sistemas de copia de seguridad”. Lo bueno es que tu información no estará disponible en WhatsApp durante este tiempo.

Esto no afecta la información que otros usuarios tengan de ti, como la copia de los mensajes que les hayas enviado.

Esto es todo lo que sucede si eliminas tu cuenta de WhatsApp. (Foto: MAG)

Las copias de algunos materiales (como registros del sistema) pueden permanecer en la base de datos de WhatsApp, pero “desligados de identificadores personales”, por lo que no apuntarán a ti.

Por motivos legales (como investigar casos de fraude y actividades ilegales), WhatsApp puede “conservar tu información”.

Tu información personal compartida con otras empresas de Facebook también se eliminará.

