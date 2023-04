¿Desesperado por no poder entrar a tu cuenta de WhatsApp desde tu computadora? Uno de los problemas más cotidianos es que no puedas detectar ningún código QR válido para iniciar la sesión. No hace falta ser un experto en informática para dar con la solución. Aquí te lo explicamos todo paso a paso.

Los códigos QR de WhatsApp son una forma de iniciar sesión en la aplicación sin tener que ingresar manualmente el nombre de usuario y la contraseña. Puedes generar un código QR en la sección de Configuración de la aplicación, y luego escanearlo con la cámara de otro dispositivo para iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp. Esto hace que el proceso de inicio de sesión sea más rápido y sencillo. Además, también se puede usar para iniciar sesión en WhatsApp Web, que es una versión de la aplicación que se ejecuta en un navegador web en lugar de en un dispositivo móvil.

Qué hacer cuando no se detectó ningún QR válido en WhatsApp

Si no se detectó ningún código QR válido en WhatsApp, lo primero que debes hacer es verificar que estás utilizando la última versión de la aplicación. Si no es así, actualízala a la última versión disponible en tu tienda de aplicaciones correspondiente.

Si ya tienes la última versión y aún no puedes escanear un código QR válido, asegúrate de que tu cámara esté enfocando correctamente el código y que haya suficiente luz en la habitación. Si el problema persiste, puedes intentar limpiar el lente de la cámara o reiniciar tu dispositivo.

También puedes intentar usar el método de ingreso manual del código, que se encuentra debajo del botón de escanear el código QR en la pantalla de inicio de sesión de WhatsApp. Simplemente ingresa el código manualmente y sigue las instrucciones para completar el proceso de inicio de sesión.

