No reconocer una cuenta de contacto en WhatsApp puede surgir a medida que nuestra lista de contactos crece y cambia con el tiempo. Esto puede ser especialmente problemático si no hemos establecido restricciones de privacidad en nuestra configuración de la app, ya que podríamos estar compartiendo información personal con personas que no conocemos o que no recordamos haber agregado.

Bajo esta premisa, lo más recomendable es eliminar el contacto, ya que podría no ser de la persona con la que te comunicaste al principio, debido a un cambio de número. En ese sentido, si lo que deseas es evitar que tus datos sean expuestos a terceros, lo ideal es depurar estas cuentas que ya no reconoces. Por ello, desde DEPOR te comparto los pasos a seguir.

Esto debes hacer si no reconoces la cuenta de un contacto de WhatsApp

Cuando alguien cambia su número de teléfono, es importante que borres ese número de tu libreta de contactos. Debido a que los operadores de telefonía móvil reciclan los números, es posible que tengas una cuenta en WhatsApp identificada erróneamente con el nombre de un amigo, pero que el número ahora le pertenezca al nuevo propietario del número de teléfono.

Abre WhatsApp en tu dispositivo móvil. Asegúrate de que estás usando la versión más reciente de la app para acceder a todas las funciones.

En la pantalla principal de WhatsApp, toca la opción “Chats” en la parte inferior de la pantalla. Esto te llevará a la lista de tus conversaciones.

Desplázate por este apartado y busca el nombre del contacto que ha cambiado su número de teléfono. Puede ser que veas su nombre antiguo en lugar del nuevo número.

Toca la conversación con el contacto cuyo número ha cambiado.

Dentro de la conversación, pulsa sobre el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla. Esto te llevará al perfil de contacto.

Ahora, selecciona el ícono de lápiz o “Editar” para modificar la información del contacto. Luego, elimina el número de teléfono antiguo y guarda los cambios.

Si tienes el nuevo número de teléfono del contacto, puedes agregarlo como un nuevo contacto en tu libreta de direcciones y asignarle el nombre correcto.

De esta manera habrás eliminado con éxito el número de teléfono antiguo de tu libreta de contactos de WhatsApp. Ahora tu cuenta reflejará la información más actualizada de tus contactos y evitarás confusiones si el número se ha reciclado.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

VIDEO RECOMENDADO:

En el siguiente video te enseñaremos algunos trucos para comprobar si tu pareja oculta conversaciones con un contacto en sus chats de WhatsApp.