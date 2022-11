¿Ya no puedes chatear? ¿Te apareció un contador al abrir WhatsApp Plus ? WhatsApp está suspendiendo temporalmente algunos perfiles que usan el famoso APK modificado, esto debido a que no cuentan con la seguridad ni privacidad que la app de Meta sí. Si te ha pasado, sigue estos pasos.

¿Qué hacer si WhatsApp te banea tu cuenta de WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus te permite realizar diversas funciones muy distinta a WhatsApp.

Sin embargo, esta se puede convertir para un peligro para tu cuenta.

Si te apareció un contador al ingresar a WhatsApp Plus eso quiere decir que tu cuenta se ha bloqueado temporalmente.

Una vez culmine ese periodo, podrás usar la aplicación, pero asegúrate utilizar la original.

En caso te salga un mensaje de “Tu cuenta ha sido suspendida”, quiere decir que ya no podrás acceder a WhatsApp con ese número.

Si lo intentas, WhatsApp te dirá que pruebes con otro número.

Ya dependerá de la persona si desea o no seguir usando WhatsApp Plus o WhatsApp normal.

