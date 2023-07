Seguro perteneces a uno o varios grupos de WhatsApp, sin duda son herramientas que te permiten compartir mensajes o archivos multimedia de forma masiva, pero a veces resultan frustrantes, sobre todo cuando la mayoría chatea al mismo tiempo. Para saber quién habló en una conversación grupal, la referida aplicación perteneciente a Meta agregó la foto de perfil junto a los mensajes, así podrás identificar a los miembros de un grupo que todavía no agregaste; sin embrago, acaban de implementar una importante característica de Google en estos tipos de chats, ¿Quieres saber de cuál se trata y cómo habilitarla? Desde Depor lo explicaré de inmediato.

Las cuentas de Google o correos electrónicos de Gmail tienen una peculiaridad que probablemente has notado, si no cuentas con una foto de perfil aparecerá la inicial de tu nombre al interior de un pequeño círculo, el mismo que puede ser de color naranja, amarillo rojo, etc.

En los chats grupales de WhatsApp hicieron lo mismo, aparecerá la inicial del nombre de tus contactos agregados que no tengan una foto de perfil, informó el portal tecnológico WabetaInfo, ¿Consideras que así identificarás más rápido a los integrantes de un grupo?

Cómo habilitar la función que WhatsApp copió de Google para sus chats grupales

Por el momento es una función que ya se desplegó en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android, no te preocupes que aquí te enseñaremos a obtenerla.

Ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación "WhatsApp".

Accede a la app y desplázate hacia abajo >aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la beta de WhatsApp (es la misma app).

Accede a un chat grupal en donde uno de tus contactos no tenga foto de perfil .

. Verás que ya no aparecerá el ícono de la persona incógnita, sino la inicial del nombre con el que lo guardaste .

. Para el caso de los usuarios no agregados te saldrá la inicial del nombre que él o ella agregó en la información de su perfil.

Vista previa de la característica de Google que copió WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.