WhatsApp ha presumido durante muchos años su cifrado de extremo a extremo, pero millones de usuarios todavía piensan que la app de Meta es poco segura y no respeta tu privacidad al 100%, así que algunos deciden eliminar su cuenta y probar con otras aplicaciones. Antes de borrarla, en Depor te diremos lo que realmente pasaría con tu información.

Eliminar una cuenta de WhatsApp no es una decisión fácil de tomar, ya que por tus conversaciones personales y grupales no solo has enviado o recibido mensajes textuales, sino también diferentes archivos multimedia, como por ejemplo: audios, videos, documentos e imágenes.

Antes de comenzar, es importante mencionar que no podrás cancelar el proceso de eliminación de cuenta, una vez que empieza no se detendrá, incluso si apagas el dispositivo móvil.

Esto pasa cuando eliminas tu cuenta de WhatsApp

Primero, se eliminarán todos los mensajes textuales (no será posible recuperarlos).

En cuanto a los archivos multimedia, también serán borrados, pero algunos permanecerán en las carpetas internas que WhatsApp creó en tu smartphone.

creó en tu smartphone. Perderás automáticamente todos los derechos y beneficios que tenías como usuario de WhatsApp.

Se eliminan las copias de seguridad almacenadas en la nube (iCloud y Google Drive).

Eres expulsado de los chats grupales.

Tu nombre, Info. y foto de perfil se borran de los servidores de WhatsApp.

Tus contactos ya no verán la información que acabamos de mencionar.

Por último, pierdes las configuraciones así te registres con otro número.

Estas son las nuevas funciones que llegarán a WhatsApp

Nueva interfaz para iOS y Android : la versión de la app para Android cambió radicalmente y ahora se parece a la de iPhone, pero, también eliminaron la tradicional barra de color verde oscuro, asimismo, el nombre “WhatsApp” lo pintaron de verde claro; por otra parte, en iOS quitaron los textos azules que no tenían relación con el logotipo del aplicativo.

: la versión de la app para Android cambió radicalmente y ahora se parece a la de iPhone, pero, también eliminaron la tradicional barra de color verde oscuro, asimismo, el nombre “WhatsApp” lo pintaron de verde claro; por otra parte, en iOS quitaron los textos azules que no tenían relación con el logotipo del aplicativo. Ocultar los mensajes de video : Meta introdujo los “mensajes de video” en el mismo botón que sirve para grabar notas de voz, algo que incomodó a los usuarios porque muchas veces cambiaban de función casualmente. Ahora será posible desactivarlas.

: Meta introdujo los “mensajes de video” en el mismo botón que sirve para grabar notas de voz, algo que incomodó a los usuarios porque muchas veces cambiaban de función casualmente. Ahora será posible desactivarlas. Enviar fotos y videos como documento con calidad original : esta herramienta ya existía desde hace mucho tiempo, pero agregaron un atajo para que al presionar sobre la opción “Documento” de inmediato te aparezca la sección “Elegir de la galería”.

: esta herramienta ya existía desde hace mucho tiempo, pero agregaron un atajo para que al presionar sobre la opción “Documento” de inmediato te aparezca la sección “Elegir de la galería”. Interoperabilidad de chats: el servicio de Meta será compatible con otras aplicaciones de comunicación instantánea, significa que podrás enviar mensajes a los usuarios que utilizan programas como: Telegram, Signal, Skype, etc. No será necesario que ellos tengan una cuenta de WhatsApp.